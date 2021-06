Wimbledon-Antritt in Gefahr? Rätselraten um Thiem-Verletzung

Am Montag starten die All England Tennis Championships in Wimbledon. Ob auch Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem dort dabei sein kann, steht in den Sternen. Der 27-jährige US-Open-Sieger hatte sich in seinem Auftakt-Spiel beim Rasenturnier auf Mallorca am Dienstagabend eine Verletzung am rechten Handgelenk zugezogen. Thiem gab daraufhin beim Stand von 5:2 gegen Adrian Mannarino (Fra) auf. Nun muss er auf eine genaue Diagnose seiner Blessur warten.