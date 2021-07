Wiesbergers Formkurve zeigt nach oben

Nach seiner guten Runde zum Abschluss der Scottish Open am Sonntag startet Golf-Profi Bernd Wiesberger heute recht optimistisch in die British Open beim Royal St. Georg’s in Kent. "Das Spiel läuft in die richtige Richtung", schrieb der Burgenländer auf Instagram. Bei den drei bisherigen Golf-Major-Turnieren des Jahres blieb Wiesberger hinter den Erwartungen zurück. Platz 40 beim Masters in Augusta folgten verpasste Cuts bei den US Open und der US PGA Championship. Der Weltranglisten-58. ist bei den British Open zum siebenten Mal seit 2013 dabei, der 32. Platz 2019 war bei vier geschafften Cuts seine bisher beste Platzierung.

Als zweiter Österreicher schlägt auf dem Par-70-Kurs in Sandwich Matthias Schwab ab. Für den 26-jährigen Steirer ist es erst das dritte Major-Turnier nach US Open und PGA Championship 2020 (jeweils Cut verpasst). Die Generalprobe war Schwab in Schottland misslungen, im 14. Saisonturnier hatte er erstmals die Qualifikation für die Runden drei und vier nicht geschafft. Der Rohrmooser reist nach den Open zu den Olympischen Spielen. Favorit bei den mit 11,5 Millionen Dollar dotierten 149. British Open ist der 26-jährige US-Open-Sieger Jon Rahm (Spa). 17 Golf-Profis haben aufgrund der Corona-Bestimmungen abgesagt.

Schweighofers Premiere

Eigentlich war er schon auf dem Weg zu den österreichischen Jugend-Meisterschaften nach Zell am See, als Florian Schweighofer am Dienstagnachmittag die Einladung erhielt, beim heute beginnenden Euram Bank Open beim GC Adamstal mitzuspielen. Für den 17-Jährigen vom FC Donau bedeutet die Premiere auf der Challenge-Tour "Geburtstag und Weihnachten zusammen".