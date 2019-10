Wiesbergers dritter Streich

Bernd Wiesberger hat sein bisher erfolgreichstes Golf-Jahr am Sonntag mit dem dritten Titel gekrönt. Der 34-Jährige schloss die Italian Open in Rom mit 16 Schlägen unter Par ab und feierte einen Schlag vor dem Engländer Matthew Fitzpatrick seinen insgesamt siebenten Erfolg auf der Europa-Tour. 2019 hatte Österreichs Aushängeschild zuvor auch schon in Dänemark und Schottland triumphiert.

Als Belohnung wird er ab heute in der neuen Weltrangliste als 22. so gut wie nie zuvor klassiert sein. Chancen darf er sich damit auch auf eine Ryder-Cup-Teilnahme 2020 machen.

Ende November 2018 war Wiesberger nach einer mehrmonatigen Pause (Handgelenks-OP) ins Geschehen zurückgekehrt. "Es ist einfach unglaublich, wie toll es läuft", jubelte Österreichs bester Golfprofi, der über eine Million Euro Preisgeld kassierte.

Matthias Schwab rundete ein tolles ÖGV-Ergebnis mit Rang vier ab und durfte sich über sein bisher bestes Resultat in einem Bewerb der Rolex-Serie freuen. Das Podest verfehlte er um einen Schlag.