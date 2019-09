Wien war eine Reise wert

Vizemeister Gmunden setzte sich mit einem 94:49-Kantersieg bei den Vienna Timberwolves an die Tabellenspitze. "Die waren jetzt sicher nicht der Maßstab, aber es tut gut, so loszulegen", sagte Finanzchef Harald Stelzer. Neuzugang Jordan Loveridge war mit 17 Punkten Topscorer. Davor Lamesic, Kapitän der Raiffeisen Flyers Wels, verbuchte sogar 26 Zähler beim 80:73-Auswärtserfolg über den BC Vienna. "Schön, dass es so gelaufen ist", sagte Lamesic. Oberwart – am Samstag Gmundens nächster Liga-Gegner – schlug Meister Kapfenberg überraschend 63:62.

