Wien erlebte blaues Wunder – Swans auch in Auswärtsdress eine Heimmacht

Weil sie am Freitag Opfer eines dreisten Diebstahls geworden waren, mussten die OCS Swans Gmunden daheim im ersten Finalspiel der Basketball-Superliga gegen den BC Vienna statt mit der gewohnten weißen Heimdress in der blauen Auswärtsgarnitur antreten. Doch mehr als ein Trost war es dann, dass das stärkste Heimteam der Liga vorerst in der alles entscheidenden Serie die weiße Weste behielt, das 87:67 (36:33) war dabei mehr als ein beeindruckender Fingerzeig. Die Wiener kassierten ihre in dieser Saison bislang höchste Auswärtspleite.

Von wegen Müdigkeit nach den doch nervenaufreibenden fünf Semifinal-Partien gegen Lokalrivale Wels: Dass die Gmundner nach Supercup und Cup auch noch das Meisterstück machen wollen, unterstrichen sie im Raiffeisen Sportpark mit ihrer Leistung deutlich. Da machte es auch nichts, dass noch im ersten Viertel wenig zusammenlief, die Wiener bereits mit 21:13 voran lagen. Es war der Weckruf für die Swans, die fortan mit guter Defensive immer mehr das Kommando im Spiel übernahmen.

Güttl: "Mehr als ein 1:0 ist es nicht"

War es im Showdown gegen Wels Daniel Friedrich, der einen Traumtag hatte, glänzte diesmal Dwayne Lautier-Ogunleye. Der britische Teamspieler kam auf 24 Punkte. Vor allem im dritten Viertel setzten sich die Swans entscheidend ab. Die Wiener mussten wie schon gegen Klosterneuburg weiter Center Jozo Rados (Bandscheibenprobleme) vorgeben.

"Ich bin davon überzeugt, dass wir in Spiel zwei viel besser exekutieren werden", sagte Ex-Gmundner Enis Murati vor dem zweiten Duell, das am Dienstag (20.15 Uhr, live auf ORF Sport+) in Wien steigt. So sieht es auch Swans-Tempomacher Benedikt Güttl: "Mehr als ein 1:0 ist es nicht."

Die Gmundner werden in der blauen Dress wohl die ganze Finalserie zu Ende spielen. "Ich habe wenig Hoffnung, dass die weiße noch einmal auftaucht. Aber vielleicht ist es ein gutes Omen. In Blau haben wir heuer bereits zwei Titel geholt", sagt Finanzvorstand Harald Stelzer.

Autor Dominik Feischl Dominik Feischl