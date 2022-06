Den Synchronschwimmerinnen Anna-Maria und Eirini Alexandri ist bei der WM in Budapest ein historischer Bronze-Doppelpack gelungen. Das OSV-Duett holte sich gestern im Finale der Freien Kür mit einer neuen persönlichen Bestleistung von 92,8000 Punkten wie schon am Sonntag in der Technik-Entscheidung Bronze. Gold ging an China (95,5667), das sich vor der Ukraine (94,1667) durchsetzte.