Wie sich das Linzer Tennisturnier zur Millionenshow entwickelt hat

Der Countdown läuft: Morgen in exakt 100 Tagen, am 26. Jänner, erfolgt der Aufschlag für die mittlerweile 34. Auflage des Upper Austria Ladies – die zweite in der gehobenen Kategorie WTA 500 – im Linzer Design Center. Der Ticketvorverkauf ist via ladieslinz.at angelaufen, das Preisgeld knackt 2025 erstmals in der langen Historie des zweitältesten Damen-Tennis-Hallenturniers (nach Filderstadt/Stuttgart), bei dem nicht weniger als 19 ehemalige Weltranglistenerste