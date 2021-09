"Wie immer habe ich nicht Nein sagen können"

Mit den Olympischen Spielen in Tokio hatte Liu Jia eigentlich ihre Nationalteamkarriere beenden wollen – etwas mehr als einen Monat später ist nun wieder alles anders: Das Tischtennis-Ass wird bei den am 28. September beginnenden Team-Europameisterschaften in Cluj-Napoca (Rou) doch ein weiteres Mal für Österreich spielen.