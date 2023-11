Wie Novak Djokovic den jungen Wilden trotzt

"Novak Djokovic ist der Beste in der Tennisgeschichte", sagt Spaniens Superstar Rafael Nadal, der wegen seiner Fußverletzung nur noch auf Position 662 in der Weltrangliste aufscheint. Der 22-fache Grand-Slam-Champion, der 2024 mit 37 Jahren voraussichtlich seine Abschiedssaison zelebrieren wird, überlässt seinem serbischen Langzeit-Rivalen – zugegeben verdientermaßen – das Feld. Die nackten Zahlen bestätigen das. Djokovic hat am Sonntag in Turin mit dem 6:3, 6:3-Finalsieg über