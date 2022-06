Wie die Polin Iga Swiatek den Tenniszirkus rockt

Iga Swiatek war gerade auf ihrer Ehrenrunde, als sie Fußball-Torjäger Robert Lewandowski auf der VIP-Tribüne in Roland Garros erspähte. Mit weit aufgerissenen Augen und offenem Mund stand sie vor ihrem populären polnischen Landsmann, der sie mit einem Lächeln in die Arme nahm. "Wow! Er ist seit so vielen Jahren ein Superstar bei uns zu Hause. Es ist, um ehrlich zu sein, schwer zu glauben, dass er extra gekommen ist, um mich zu sehen. Ich hoffe, er hatte Spaß", sagte die Nummer eins der Tennis-Welt nach ihrem zweiten Grand-Slam-Titel. 2020 war die 21-Jährige ebenfalls in Paris erfolgreich gewesen.

"Damals hatte ich einfach Glück gehabt, dieses Mal war es pure Arbeit", betonte Swiatek nach ihrem überzeugenden 6:1, 6:3-Finalerfolg über Coco Gauff, die 2019 beim Upper Austria Ladies in Linz ihre erste Trophäe auf der WTA-Tour gewonnen hatte. Daran verschwendete die erst 18-jährige Amerikanerin, die auch das Doppel-Endspiel an der Seite von Jessica Pegula (USA) verlor, nach dieser bitteren Niederlage keine Gedanken. Gauff saß enttäuscht auf ihrer Bank, Tränen kullerten über das Gesicht. Als sich der Youngster wieder sammelte, fand Gauff ausschließlich lobenden Worte für die Bezwingerin. "Was du in den vergangenen Monaten geleistet hast, ist unglaublich. Iga, du hast es dir verdient."

35 Einzelsiege in Folge

Swiatek, die wie Rafael Nadal 2,2 Millionen Euro brutto für ihren Triumph verdient, war wieder einmal unschlagbar. Seit Februar hat die Dominatorin 35 Einzelmatches in Folge und sechs Turniere (Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart, Rom, Paris) gewonnen. Nur zwei Spielerinnen haben seit 1990 eine längere Erfolgsserie vorzuweisen: Martina Hingis feierte 37 Siege en suite (1997), Monica Seles 36 (1990).

Led-Zeppelin- und AC/DC-Fan Swiatek rockt den Tenniszirkus derzeit nach Belieben. Coach Tomasz Wiktorowski hat eine Erklärung dafür: "Iga ist wie Dynamit auf dem Platz. Das ist erst der Beginn einer Reise, auf der es noch viel zu tun gibt." (alex)