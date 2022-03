Wertvolle Punkte und viel Preisgeld

Die Chinesin behielt im Viertelfinale gegen die Linzerin mit 12:10, 11:8 und 11:2 die Oberhand. "Im ersten Durchgang habe ich geführt, dann kam Wang heran, und ich hätte das Time-out nehmen sollen", trauerte die 27-Jährige einem Satzgewinn gegen den Superstar nach. Mit Platz fünf im Einzel sowie Rang drei im Doppel mit Bernadette Szöcs (Rou) nahm Polcanova 25.500 Dollar (23.000 Euro) sowie 350 Punkte für die Weltrangliste mit, in der sie auf Platz 19 liegt. "Ich kann mit dem Abschneiden zufrieden sein. Ich wurde von Runde zu Runde stärker", freute sich Polcanova, für die es nun in Doha weitergeht. In Singapur holten auch Robert Gardos/Daniel Habesohn als Fünfte im Doppel einen Spitzenplatz.