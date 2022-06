Ehe es Sonntag in Judendorf im Straßenrennen um das begehrte rot-weiß-rote Staatsmeister-Trikot geht, kommt Österreichs Rad-Familie am Freitag beim Urnenhain in Linz-Urfahr zusammen, wenn der im Mai verstorbene langjährige Nationaltrainer Franz Hartl beigesetzt wird. Mit "seinen Buam", als die Fahrer wie Lukas Pöstlberger, Michael Gogl, Sebastian Schönberger oder Felix Großschartner gerne bezeichnete, hätte er derzeit seine helle Freude.