Wenn Olympiasieger und Weltmeister in Gmunden auf der Matte stehen

"Es ist ein vorweggenommenes Finale", sagt Georg Reiter. Seit heuer steht der einstige Bundesliga-Rekordkämpfer des UJZ Mühlviertel bei seinem Klub als Trainer gemeinsam mit Martin Schlögl in der Verantwortung. Der Einzug in das am Samstag in Gmunden stattfindende Bundesliga-Final-Four galt quasi als Pflicht; was dann im mit etwa 1500 Zuschauern besetzten Raiffeisen-Sportpark folgt, wird die Kür. Und diese beginnt – wie eingangs angedeutet – entsprechend schwierig.