Im Breitwieserhof in Linz kamen am Mittwoch viele einstige heimische Gewichtheber-Größen zusammen, wie sie es noch immer zweimal im Jahr tun. Doch nicht nur über einstige Zeiten wurde da geplaudert, eines der Gesprächsthemen natürlich: das Bundesliga-Finale am kommenden Samstag im Sportpark Linz-Auwiesen (18 Uhr), wo es zum Oberösterreich-Duell zwischen dem 18-fachen Rekordmeister SK Vöest und der neu gegründeten Wettkampfgemeinschaft Innviertel Lochen/Ranshofen kommt.