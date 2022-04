Welser "Schneemänner" und Zwillinge im Wettstreit

Ein einziges Mal in seiner langen Geschichte musste das Welser Kirschblütenrennen, das am Sonntag (ab 8.45 Uhr im Livestream auf nachrichten.at) zum schon 60. Mal steigt und in Radkreisen Klassikerstatus genießt, wegen Schneefalls verkürzt werden. Für das Jubiläum droht laut Wetterbericht trotz widriger Prognosen kaum Gefahr, auch wenn die Lokalmatadore vom Felbermayr-Team bestens vorbereitet wären. Bei der Tour des Ardennes in Frankreich wurde gestern wegen des Wintereinbruchs die Etappe sogar abgebrochen.

"Es wäre zu gefährlich geworden", sagte Wels-Sportchef Andreas Grossek. Gefahr droht auch am Sonntag beim Heimbewerb. Wenn auch nur aus sportlicher Sicht. Der Ausreißererfolg vor zwei Wochen beim Liga-Auftakt in Leonding von Daniel Turek hat die Konkurrenz wachgerüttelt. Für das erstmalig zur ÖRV-Radliga zählende Rennen haben sich starke ausländische Mannschaften angesagt und auch die heimischen Teams wollen diesmal Paroli bieten. Erschwerend kommt dazu, dass die Welser erst in der Nacht auf Sonntag in die Heimat zurückkehren.

Riccardo Zoidl, ebenfalls einer der Favoriten und bereits Gewinner 2013, ersparte sich die Reise nach Frankreich. "Er hatte Corona-Symptome, die sich aber Gott sei Dank nicht erhärtet haben. Er dürfte rechtzeitig für Sonntag fit werden", sagt Thomas Kofler, sein sportlicher Leiter beim Team Vorarlberg.

Junioren, Amateure und auch die Damen sitzen beim Klassiker ebenfalls im Sattel. Im Vorjahr waren es die Zwillingsschwestern Kathrin und Christina Schweinberger, die dem Bundesliga-Bewerb den Stempel aufdrückten und Hand in Hand über die Ziellinie fuhren. Diesmal wird das wohl nicht der Fall sein. Die Geschwister fahren erstmals in unterschiedlichen Profimannschaften im Ausland.

Gogl beschützt den Superstar

Auf allerhöchster Leistungsebene geht es Sonntag beim Amstel Gold Race in Holland weiter. Der Wolfsegger Michael Gogl, 2017 dort schon einmal Achter, ist erneut als "Leibwächter" im Alpecin-Team für Favorit Mathieu van der Poel im Einsatz. (fei)