"Am Dienstag fliegt das Dach weg." Sebastian Waser, dem Trainer der Flyers Wels, ist die Vorfreude auf das heutige Basketball-Jubiläums-Derby gegen die Swans Gmunden anzumerken. Um 19 Uhr (ORF Sport+ und Sky Sport Austria 2) wird sich die Raiffeisen-Arena wieder in einen "Hexenkessel" verwandeln, wenn sich die beiden Lokalrivalen zum insgesamt 100. Mal und zum vierten Mal in dieser Play-off-Viertelfinalserie gegenüberstehen.