Wels wird zum Heldenplatz

"Drei Wochen Beinschmerz vom Feinsten." So beschrieb der Wolfsegger Michael Gogl einmal die (Tor-)Tour de France. Gestern konnten Österreichs sechs Teilnehmer bei dieser 110. Auflage im Flieger nach Hause endlich die Füße ausrasten und die letzten Tage Revue passieren lassen. Einer will ohnehin nicht die Bodenhaftung verlieren, obwohl er absoluter Überflieger aus rot-weiß-roter Sicht war. Der Etappensieger und Gesamt-Achte Felix Gall wird schon morgen mit seinen Leidenskollegen wieder im Sattel sitzen, wenn in Wels das 24., von den OÖN präsentierte Kriterium steigt und es über 80 flotte Runden durch die Innenstadt geht.

"Felix Gall, die Zukunft", betitelte die französische Sporttageszeitung L’Equipe eine ihre Storys. Was die wirklich bringt, muss auch dem 25-jährigen Osttiroler erst bewusst werden. "Ich werde noch länger brauchen, um das zu realisieren. Das eröffnet ganz neue Möglichkeiten", sagte Gall. Etwa auch, um das Podium bei einer Grand Tour mitzufahren? "Das wäre schon noch einmal ein anderes Level. Ich bin überwältigt von dem, was ich jetzt erreicht habe", sagt Gall bescheiden. Seine Kollegen halten das aber für möglich. "Dafür muss viel zusammenpassen, aber ihm ist es zuzutrauen. Er kann richtig stolz auf sich sein", lobte ihn etwa der Marchtrenker Felix Großschartner, der seinem UAE-Kapitän Tadej Pogacar in Frankreich treue Dienste leistete. Ex-Juniorenweltmeister Gall weiß, dass nicht nur sein Golf-Handicap (19) ausbaufähig ist, sondern auch etwa das Zeitfahren sowie das Steuern bergab.

Das ist aber Zukunftsmusik, für Gall zählt vorerst die Gegenwart. Dienstag Abend ist er in der ZiB2 zu Gast, am Mittwoch dann der große Auftritt in Wels, ehe Samstag mit der Clasica San Sebastian noch einmal ein harter Brocken wartet. "Danach habe ich sechs, sieben Wochen rennfreie Zeit. Da kann ich dann tun, was ich will."

