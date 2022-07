Nicht mit dem Privatjet oder einem Sonder-Taxi rückte der internationale Star des heurigen Welser Innenstadt-Radkriteriums gestern an. Der Russe Alexander Wlassow, Fünfter der am Sonntag zu Ende gegangenen Tour de France geworden und als Rundfahrer eines der ganz großen Versprechen für die Zukunft, reiste ohne Allüren mit dem Zug in die Messestadt, um dann mit seinen Sportkollegen die Ehrenrunden zu drehen. Und blieb dann auch im Rennen selbst bescheiden.