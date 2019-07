Wels-Star Vincenzo Nibali: Ein Mann für ganz besondere (Rad-)Stunden

Der Sizilianer ist einer der herausragenden Radprofis des letzten Jahrzehnts, morgen beehrt er das von den OÖN präsentierte 21. Welser Innenstadt-Radkriterium. Vincenzo Nibali gewann in seiner langen Karriere schon viele große Rennen. Seine fünf beeindruckendsten Siege:

Tour de France 2014: Nicht in den Bergen legte der 34-Jährige etwa den Grundstein zu seinem bisher größten Karriere-Erfolg. Es war eine Kopfsteinpflaster-Etappe im Juli 2014, die Nibali mit seiner einzigartigen Rad-Beherrschung bei der Tour auf die Siegerstraße brachte. Die Veranstalter der "Grande Boucle" hatten die berühmt-berüchtigten Pavés des Klassikers Paris–Roubaix als kleinen Schocker in die erste Woche eingestreut. Nibali ließ dort am Weg von Ypres (Bel) nach Arenberg (Fra) Konkurrenten wie Alberto Contador eindrucksvoll stehen, Chris Froome musste nach zwei Stürzen gar aufgeben. Nibali ist nur einer von bisher sieben Fahrern in der Geschichte, die alle drei großen Rundfahrten für sich entscheiden konnten.

Mailand–San Remo 2018: Oft schon war der längste Frühjahrsklassiker der Saison eine Beute für die Sprinter. Doch nicht so im Vorjahr. Der Italiener attackierte sieben Kilometer vor dem Ziel unerwartet auf dem Anstieg zum Poggio, rettete sich nach 7:18 Stunden wenige Meter vor der jagenden Meute über den Zielstrich und gewann sein zweites "Radsport-Monument". Mit seinen herausragenden Abfahrtsfähigkeiten hielt Nibali die Verfolger um Weltmeister Peter Sagan auf Distanz.

Giro d’Italia 2016: Schon 2013 gewann er die Rundfahrt durch seine Heimat, doch der Erfolg drei Jahre später schmeckte besonders süß. Nibali machte auf den letzten beiden Alpen-Etappen einen über vierminütigen Rückstand noch wett. Während seine Kontrahenten einbrachen, wurde Nibali in der Entscheidung immer stärker. Am vorletzten Tag der Rundfahrt entriss er dem Kolumbianer Esteban Chaves noch das "Maglia Rosa". Die Tifosi waren außer sich.

Lombardei-Rundfahrt 2017: Wenn es bergab geht, gibt es kaum einen besseren Steuermann als Nibali auf den schmalen Rädern. Mit einer verwegenen Abfahrt beim "Rennen der fallenden Blätter" vom Civiglio-Anstieg schüttelte er seinen letzten verbliebenen Verfolger Thibaut Pinot ab. Der "Hai von Messina", wie ihn italienische Medien gerne nennen, war dann bis zum Ende nicht mehr einzuholen.

Tour de France 2019: 16 Monate musste Nibali warten, ehe er nach seinem Überraschungs-Coup bei Mailand–San Remo wieder einen Sieg feiern durfte. Doch der Solo-Erfolg, letzten Samstag bei der letzten Alpen-Etappe nach Val Thorens herausgefahren, war ganz nach Nibali-Art. Keiner rechnete mehr so richtig mit dem Italiener, dem der Giro (zweiter Gesamtrang) schon in den Knochen steckte. Doch dann biss der "Hai von Messina" noch einmal zu. "Ich bin alles oder nichts gefahren, ich wollte mich bei dieser Tour einfach noch belohnen, weil davor nicht wirklich etwas zusammengelaufen ist." Er rettete zehn Sekunden vor dem heransprintenden Weltmeister Alejandro Valverde (Movistar) über den Zielstrich in 2365 Metern Höhe.