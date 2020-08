Wels lockt die Triathleten an

Schon im Vorjahr war das Rennen mitten durch Wels ein Erfolg. Doch anders als 2019 werden sich heuer etwa 200 Triathleten am 16. August (ab 9 Uhr) wegen der Abstandsregeln in 20-Sekunden-Intervallen in die Traun stürzen. Nach 750 Metern folgt ein 20 Kilometer langes Radfahren, abschließend ein Fünf-Kilometer-Lauf.

145 Helfer sollen in Zeiten der Covid-19-Beschränkungen einen sorgenfreien Ablauf garantieren. Dank Hauptsponsor Starlim-Sterner will man auch in Zukunft hoch hinaus: 2021 soll die Sprint-Staatsmeisterschaft in Wels steigen, 2022 ein Junioren-Europacup.