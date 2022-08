Wels-Legionär zog davon

Der Wels-Legionär, bereits Gewinner beim Auftakt in Leonding, gewann am Schlossberg vor seinem schärfsten Verfolger in der Gesamtwertung, dem Deutschen Timon Loderer (Hrinkow Steyr), und baute die Führung zwei Rennen vor Schluss weiter aus. Der Sieg beim Kriterium am Vortag in Braunau gelang dem Deutschen Dario Rapps. Seine Landsfrau Lydia Ventker sicherte sich das zur ÖRV-Liga zählende Damen-Rennen.

Dass er ein starker Kletterer ist, bewies der zweite Wels-Legionär Jack Burke gestern beim legendären Ötztaler Radmarathon. Da gewann der Kanadier über die 227 Kilometer, 5500 Höhenmeter und gleich vier Alpenpässe in 7:10:13 Stunden. (fei)