Wels gegen Oberwart: Welche Serie reißt?

Die viertplatzierten Flyers haben zuhause noch eine blütenweiße Weste (4 Spiele, 4 Siege) und im Basketball-Superliga-Schlager der Runde am Donnerstag (19 Uhr) den auswärts noch makellosen Tabellenzweiten Oberwart Gunners (4 Spiele, 4 Siege) in der Raiffeisen-Arena zu Gast. Welche Serie geht in die Verlängerung? Bei den Messestädtern wird viel davon abhängen, ob "Big Man" Arvydas Gydra rechtzeitig fit wird. Vor allem der 2,03 Meter große Litauer wurde bei der jüngsten 72:77-Niederlage in Kapfenberg schmerzlich vermisst. "Ich war trotzdem stolz auf meine Mannschaft, sie hat trotz der Ausfälle sehr ordentlich dagegengehalten", sagte Wels-Coach Sebastian Waser. Ausbaufähig ist die Quote von der Freiwurflinie. In der Steiermark waren es nur 55 Prozent.

Die OCS Swans Gmunden haben ihre Minikrise abgeschüttelt und in der vergangenen Woche mit Siegen über Gaziantep und Traiskirchen zurück in die Spur gefunden. Am Donnerstag (19 Uhr) wollen die Korbjäger vom Traunsee auch bei Aufsteiger Fürstenfeld über das Kollektiv brillieren. Am Sonntag scorten gleich sieben "Schwäne" im zweistelligen Bereich.

