Wels gab Sieg aus der Hand

Die Raiffeisen Flyers Wels waren drauf und dran gewesen, Basketball-Superliga-Spitzenreiter Klosterneuburg auswärts zu stürzen. Doch ein finaler 8:0-Run sicherte den Niederösterreichern den knappen 94:90-Sieg. Ein Ergebnis, das Jubilar Davor Lamesic traurig stimmte: "Es ist bitter, dass wir dieses geile Spiel verloren haben. Am Ende waren wir vielleicht ein bisschen blauäugig", ärgerte sich der Wels-Kapitän nach seinem 700. Match in der höchsten Spielklasse. Trotzdem gab es Lobeshymnen – sogar vom Gegner.

"Davor ist ein tolles Vorbild", sagte Klosterneuburgs Benedikt Danek über den 37-jährigen Nationalspieler, der zwölf Punkte, sieben Rebounds und fünf Assists verbucht hatte. Topscorer des Abends war der amerikanische Neo-Legionär der Welser, Austen Awosika, mit 21 Zählern.

Morgen (17.30 Uhr) wollen die Flyers nach zwei Niederlagen in Folge auf die Siegerstraße zurückkehren. Dann gastieren sie bei Schlusslicht Traiskirchen.

Gmunden hatte gestern auch nichts zu lachen. Das lag nicht nur am enttäuschenden Ergebnis beim BC Vienna (67:79), sondern auch an der Personalsituation. Daniel Dolenc hatte wegen Fiebers w. o. gegeben, im ersten Viertel verletzte sich Thomas Hieslmair am Knie (7.). "Die Wiener waren gar nicht so stark, aber wir haben einfach schlecht performt", sagte Swans-Finanzchef Harald Stelzer. Am Dienstag (17.30 Uhr) muss Gmunden nach Klosterneuburg. (alex)