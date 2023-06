Wels bekommt Österreichs erstes Profi-Radteam

Die Pierer Mobility Group mit Sitz in Oberösterreich, zu der unter anderem die Marke KTM gehört, hat im November 2021 den kalifornischen Rennradhersteller Felt gekauft. “Im Rahmen ihrer Strategie ist dies für die Unternehmensgruppe der nächste Schritt, eine weltweit führende Rolle im Bereich Fahrrad einzunehmen”, hieß es damals von Seiten der Erwerber.

Dieses Engagement wirkt sich jetzt auf die heimische Radsport-Szene aus, Wels wird das erste Profiteam in Österreich stellen. Der bis jetzt unter dem Namen Team Felbermayr Simplon Wels bekannte Rennstall hat heute mit Felt den neuen Hauptsponsor, der am 1. Jänner 2024 einsteigen wird, präsentiert.

Der Vertrag wurde für mehrere Jahre abgeschlossen. Das Ziel ist in naher Zukunft der Aufstieg in höhere Radsportligen. Die Firma Felbermayr bleibt auch weiterhin als Co-Sponsor mit an Bord.

„Auch wir, die Radsport Wels GmbH, freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Felt und der der Pierer New Mobility in den nächsten Jahren. Besonders freut es uns, dass die Firma Felbermayr auch weiterhin als Co-Sponsor und zweiter Namensgeber mit uns diesen Weg geht. Gemeinsam werden wir versuchen, ein international noch schlagkräftigeres Team auf die Beine zu stellen. 2024 werden wir noch mit einer Conti-Lizenz an den Start gehen, jedoch werden wir unseren Rennkalender ändern und an vielen großen UCI-Rennen bzw. UCI-Rundfahrten teilnehmen“, betont Radsport Wels Gmbh Geschäftsführer Daniel Repitz.

