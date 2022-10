Wels als guter Gastgeber

Bei den 3. Snooker Open rittern ab morgen beim 1. Union Wels Billard Club (Adlerstraße 1) und im Askö Paul Schopf Snooker Club (Grüne Zeile 54) 53 Teilnehmer aus 15 Nationen, darunter auch Spitzenleute aus England, Israel, Polen, Deutschland oder Ungarn, um die begehrte Wandertrophäe und 2500 Euro Preisgeld. "Österreichs angehender World-Tour-Profi Florian Nüßle ist dabei ebenso vertreten wie der amtierende U21-Staatsmeister Lukas Stötzer", sagt OK-Chef Paul Schopf. Lokalmatador Stötzer ist gerade einmal zwölf Jahre alt.

In der Sportmittelschule 3 in Wels wird noch bis Samstag um EM-Titel in den verschiedenen Klassen im Kickboxen gekämpft. Genannt haben über 350 Starter aus 20 Nationen.