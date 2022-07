Weißhaidingers Risiko blieb bei der WM unbelohnt

"Auf Regen folgt der schönste Regenbogen, habe ich gehört." Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger übte sich nach der Enttäuschung bei der Leichtathletik-WM in Eugene in Optimismus. Mit 63,98 Metern und Platz zehn schrammte der Innviertler deutlich am erhofften Edelmetall vorbei, das sich der slowenische Saisondominator Kristjan Ceh (71,13 m) sowie die Litauer Mykolas Alekna (69,27) und Andrius Gudzius (67,55) holten.

Weißhaidinger errang in seiner Karriere bereits Bronze bei EM, WM und Olympia. "Wir haben davor gesagt, wir wollen eine andere Farbe. Es ist das passiert, was passieren kann, wenn du riskierst", sagte Trainer Gregor Högler. "Das Geschäft ist halt beinhart. Wir übernehmen konsequent die Verantwortung, das brauchen wir nicht schönzureden."

Die Gegner bei der EM in wenigen Wochen in München sind die gleichen, weiß auch Weißhaidinger. Aber: "Ich weiß, was ich draufhabe. Das hätte ich gerne gezeigt. Aber der nächste Wettkampf kommt, da werde ich das wieder zeigen können." Kleiner Trost für Weißhaidinger: Auch Olympiasieger Daniel Stahl ging als Vierter leer aus.

Nicht nervös gewesen

Gemäß Taktik riskierte Weißhaidinger viel, wollte die Konkurrenz schockieren – der Plan ging nicht auf. Mit 61,72 Metern erwischte er einen schlechten Start, die 63,98 im zweiten Durchgang reichten nur zum zehnten Zwischenrang, womit im dritten Versuch das Ausscheiden verhindert werden musste. Die Scheibe landete aber nur bei 62,45 Metern.

Mit Nervosität habe das nichts zu tun gehabt. "Ich habe drei Medaillen daheim hängen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mit Nervosität zu kämpfen hatte. Ich bin einfach nicht in den Wettkampf reingekommen."

Warholm brach ein

Mit einer Überraschung endete in der Nacht auf gestern der 400-Meter-Hürdenlauf der Männer. Der norwegische Weltrekordhalter, Weltmeister und Olympiasieger Karsten Warholm, zuletzt gesundheitlich angeschlagen, brach auf der Zielgeraden ein und kam nur als Siebenter ins Ziel. Gold ging in der WM-Rekordzeit von 46,29 Sekunden an den Brasilianer Alison dos Santos.

Die 1500 Meter wurden überraschend zur Beute des Briten Jake Wightman, der mit 3:29,23 Minuten Jahresweltbestzeit vor dem norwegischen Olympiasieger Jakob Ingebrigtsen (3:29,47) und dem Spanier Mohamed Katir (3:29,90) lief. Wightman erreichte die zweitbeste Zeit bei einer WM nach den 3:27,65 des Marokkaners Hicham El Guerrouj 1999.

Leichtathletik-WM in Eugene: Frauen, Hochsprung: 1. Patterson (Aus) 2,02 m; Männer, 1500 m: 1. Wightman (Gb) 3:29,23 Min.; 400 m Hürden: 1. Dos Santos (Bra) 46,29 Sek.; Diskuswurf: 1. Ceh (Slo) 71,13 m, 2. Alekna (Ltu) 69,27, 3. Gudzius (Ltu) 67,55; weiters: 10. Weißhaidinger (Ö) 63,98.