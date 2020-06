Weißhaidinger warf "Kälterekord"

Bei nur neun Grad und Dauerregen kam der Innviertler auf 68,56 Meter. "Ich habe mich und den Diskus im Auto zwischen den Würfen aufgewärmt. Es war wirklich schwer zu werfen", sagte der 28-Jährige. "Die 68,56 Meter sind für mich so was wie ein Kälterekord." Trainer Gregor Högler sprach angesichts der widrigen Bedingungen gar vom "besten Wurf in der gesamten Laufbahn" seines Schützlings. Der österreichische Rekord von 68,98 Meter, den Weißhaidinger vor zwei Jahren geworfen hatte, ist demnach in großer Gefahr. Högler: "Eine neue Bestmarke ist nur mehr eine Frage der Zeit, wird sicher noch heuer passieren."

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.