Weißhaidinger und Preiner siegen

Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger verteidigte in Rehlingen (D) seinen Vorjahrestitel. Mit 67,49 Meter verwies der Taufkirchner Ex-Weltmeister Piotr Malachowski (Pol/66,34) auf Platz zwei. Olympiasieger Christoph Harting (D/64,17) wurde Fünfter. "Gegen diese Konkurrenz musst du erst mit mehr als einem Meter Vorsprung gewinnen", war Trainer Gregor Högler zufrieden. Verena Preiner gewann indes den Siebenkampf in Arona (Esp). 6472 Punkte bedeuteten für die Ebenseerin persönliche Bestleistung, das Ticket für die Olympischen Spiele 2020 sowie Platz drei in der Weltjahresbestenliste.

