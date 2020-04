Weißhaidinger und Preiner sehen die Trainer wieder

So etwa auch die WM-Mehrkampf-Dritte Verena Preiner, die erstmals seit Wochen wieder am Olympiazentrum auf der Linzer Gugl eine Einheit absolvieren kann.

"Für den Kraftraum hat jeder Zeiten zugewiesen bekommen. Dazwischen wird stoßgelüftet und es muss halt Abstand gehalten werden", sagt die Ebenseerin über die Vorgaben. Zuletzt hatte sie in ihrem Wohnort Doppl/Hart mit teils innovativen Trainingsmethoden gearbeitet, unter anderem auch einen alten Autoreifen für Sprints gezogen. Nun aber werde es für sie aber wieder leichter in der Trainingsarbeit, da Trainer Wolfgang Adler mit von der Partie sein kann. "In den letzten Wochen konnte ich ihm nur Videos schicken." Techniktraining war zuletzt ohnehin aber nur eingeschränkt möglich.

Auch Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger darf sein "Home-Office" der letzten Wochen wieder verlassen. In Taufkirchen an der Pram in einer Scheune auf dem Bauernhof seines Bruders Franz besitzt er seit 2014 eine Trainingshalle. Nun aber kehrt er in die Südstadt bei Wien, sein angestammtes Trainingszentrum, zu Trainer Gregor Högler zurück. Irgendwann brauche es in naher Zukunft aber auch wieder einen ernstzunehmenden Wettkampf, sagt der WM-Dritte. "Sonst trainiert man immer nur vor sich hin und es geht einfach nichts weiter", sagt der Innviertler, wie Preiner als Heeressportler zumindest finanziell abgesichert.

