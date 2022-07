Weißhaidinger: "Ich werde extrem ans Limit gehen"

Nach der äußerst souveränen Finalqualifikation wollte Lukas Weißhaidinger Sonntagabend das Hayward Field in Eugene so schnell wie möglich verlassen. Gleich im ersten Versuch hatte sich der Innviertler vor den Augen seiner Freundin Hanna bei der Leichtathletik-WM für das Finale im Diskuswurf qualifiziert.

Er schleuderte die Scheibe auf 66,51 Meter und übertraf damit die geforderte Norm von 66 Metern gleich auf Anhieb. Der Lohn war dann ein Kuss von seiner Glücksbringerin. Der Olympia-Dritte von Tokio 2021 will nun auch in der Medaillenentscheidung in der Nacht auf Mittwoch mitmischen.

"Ich weiß, was ich zu tun habe. Ich werde extrem ans Limit gehen. Das ist das Ziel, dementsprechend ist die Motivation", sagt der 30-Jährige. Dennoch sagt der Dritte bei EM, WM und Olympia: "Das Finale wird eine meiner schwierigsten Meisterschaften, die ich je machen werde. Weil die Konkurrenz sehr stark ist." Es werde schwierig werden, pflichtete Trainer Gregor Högler bei, aber: "Luki war technisch noch nie so gut wie jetzt." Zur Konkurrenz zählen Olympiasieger Daniel Stahl aus Schweden, dessen Landsmann und Tokio-Zweiter Simon Pettersson, Topfavorit Kristjan Ceh (Slo) sowie Jung-Star Mykolas Alekna aus Litauen. Högler hofft, dass der erste Wurf bereits sitzt – wie in der Qualifikation. "Volles Risiko, du kannst mit 66 nichts gewinnen." Von Gold zu reden, wäre jedoch vermessen.

Eine Punktlandung über 400 Meter lieferte die Linzerin Susanne Walli. Sie lief im Hayward Field im ersten Vorlauf eine Zeit von 52,18 Sekunden, wurde Vierte, kam letztlich aber über die Zeitregel als 24. weiter ins Halbfinale. "Ich habe von den Olympischen Spielen mitgenommen, dass etwas drinnen ist, wenn man seine Leistung abruft, dass man sich nicht verstecken muss", sagte die Halbfinalistin von Tokio, die in der Nacht auf Donnerstag wieder im Einsatz ist.

Walli im 400-m-Semifinale Bild: ÖLV/Giancarlo Colombo

Zehnte Goldmedaille

Was die US-amerikanischen Herren im 100-Meter-Finale zuwege brachten, gelang bei den Damen nun auch Jamaikas Sprinterinnen: Die Karibik-Insel feierte dank Shelly-Ann Fraser-Pryce (10,67 Sek.), Shericka Jackson (10,73) und Olympiasiegerin Elaine Thompson-Herah (10,81) einen Dreifach-Erfolg. Mit ihrer Siegerzeit ist die 25-jährige Fraser-Pryce die bisher schnellste Weltmeisterin der Geschichte, es war zudem ihre bereits zehnte WM-Goldmedaille. Auf mehr Triumphe kommen nur die US-Amerikanerin Allyson Felix (13) und ihr Landsmann Usain Bolt (11). Grant Holloway (110 Meter Hürden), Ryan Crouser (Kugel), Brooke Andersen (Hammerwurf) und Katie Nageotte (Stabhochsprung) bescherten den Vereinigten Staaten am Sonntag vier weitere Goldmedaillen.