Weißhaidinger: "Es ist eine Ehre"

Bei den Großereignissen als Zehnter der WM in Eugene und Neunter der EM in München ist Lukas Weißhaidinger in diesem Sommer nicht vom Glück begünstigt gewesen. Beim Finale der Diamond League in Zürich will Österreichs Diskus-Ass morgen ab 18.15 Uhr (Sky) mit einem Topergebnis glänzen. "Es ist eine Ehre, dabei sein zu dürfen. Im Vorjahr war ich in Zürich Sechster, konnte meine Bestform nach Olympia nicht mehr abrufen. Das Ziel für heuer muss sein, es besser zu machen", sagte Weißhaidinger.

Die Stimmung sei in jedem Fall ganz besonders. "Der Letzigrund ist für uns Leichtathleten bekanntermaßen ein besonderer Platz", meinte der ÖLV-Rekordhalter aus dem Innviertel. Der Donnerstag ist mit 25.000 Zuschauern ausverkauft, es geht um die Ermittlung der Champions in 26 Disziplinen.

Der Olympiadritte Weißhaidinger sicherte sich nach dem Antreten in drei der vier Meetings (4. Birmingham, 5. Rabat, 2. Rom) als Gesamtvierter einen Platz im Finale der besten sechs, Topfavorit ist der vierfache Saisontriumphator in der Eliteliga und Weltmeister Kristjan Ceh aus Slowenien.

Für den Sieger gibt es 30.000 US-Dollar (30.240 Euro) und eine Wildcard für die WM 2023 in Budapest, Platz zwei ist mit 12.000 dotiert, Rang drei mit 7000.