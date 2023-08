Weißhaidinger bei WM für Diskusfinale qualifiziert

Der Oberösterreicher warf sein Arbeitsgerät am Samstag im abendlichen Vorkampf bei schwülen Bedingungen auf 65,61 m. Die mit 66,50 angesetzte Finalnorm schaffte kein Athlet, die besten zwölf stiegen auf. Der bei Großereignissen dreifache Bronzemedaillengewinner Weißhaidinger hatte gesamt die fünftbeste Leistung erbracht.

Besser war in Gruppe B nur der slowenische Weltmeister Kristjan Ceh mit 65,95, hinter dem ÖLV-Rekordler folgte Andrius Gudzius (LTU/65,50). In Gruppe A hatten Olympiasieger Daniel Ståhl (SWE/66,25), Mykolas Alekna (LTU/66,04) und Traves Smikle (JAM/65,71) vorgelegt.

Weißhaidinger lieferte eine konstant gute Serie ab, er startete in dem neu erbauten Leichtathletikstadion an der Donau mit 64,34 und durfte damit freilich schon mit dem Finale am Montag mehr als nur spekulieren. Es folgten 65,61 und 64,20. "Da darf man zufrieden sein. Wir haben gleich gut angefangen, das hat Sicherheit gegeben. Es freut mich, dass ich bei nun fünf Weltmeisterschaften zum vierten Mal im Finale stehe, da bin ich stolz drauf", sagte der Innviertler.

Es sei alles annähernd so aufgegangen wie vorgenommen. "Es war noch nicht perfekt heute. Wenn ich da ein Schäuflein, was ich sicher machen muss, drauflegen kann, dann wäre ich voll zufrieden." Die Favoriten seien alle durchgekommen. "Es sind die Kandidaten, mit denen wir gerechnet haben. Die Karten werden neu gemischt."

