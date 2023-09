Weil sie zu früh gejubelt hat: Österreicherin verpasst Etappensieg

Die 28-jährige Steirerin vom Team Fenix wurde am Freitag in Yverdon-les-Bains/Schweiz wenige Zentimeter vor der Ziellinie von der Italienerin Sofia Bertizzolo (UAE) abgefangen. Damit verfehlte Schrempf auf bitterste Art und Weise die Gesamtführung.

Schrempf hatte auf der 144,1 km langen Etappe mit Start und Ziel in Yverdon rund 3 km vor dem Ziel attackiert, sich einen kleinen Vorsprung herausgefahren und hätte ohne Jubelpose auch über den Etappensieg gejubelt. Nach dem Fauxpas liegt die ehemalige Leichtathletin, die erst vor zwei Jahren die Sportart gewechselt hatte, in der Gesamtwertung aufgrund der Bonussekunden nun vier Sekunden hinter Bertizzolo auf dem zweiten Platz. Zeitgleich mit den Spitzenfahrerinnen ins Ziel kamen auch Topfavoritin Demi Vollering aus den Niederlanden oder die Mountainbike-Olympiasiegerin Jolanda Neff aus der Schweiz.

Die zweite Austragung der Tour de Romandie der Frauen führt über drei Etappen, die Vorentscheidung in der Gesamtwertung wird wohl am Samstag auf der bergigen Etappe von Romont nach Torgon fallen. Am Sonntag endet die Rundfahrt in Nyon.

Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Mehr zum Thema Mehr Sport Chaotische Zustände bei Vuelta: Polizei führt Vingegaard-Pfleger ab LINARES. Die Vuelta erregte in diesem Jahr in gleich mehreren Fällen Aufsehen abseits des Sports. Chaotische Zustände bei Vuelta: Polizei führt Vingegaard-Pfleger ab

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper