Wechselbad der Gefühle für das Tennis-Traumpaar

Glück in der Liebe, Pech im Spiel – das trifft zumindest auf die Herzdame des neuen Traumpaars im Tenniszirkus zu. Paula Badosa, ehemalige Nummer zwei der Welt und aktuell auf Position 35 zu Hause, hat sich mit Schmerzen vom 136. Grand-Slam-Rasenklassiker in Wimbledon verabschiedet. Die 25-jährige Spanierin gab in der zweiten Runde beim Stand von 2:6 und 0:1 gegen die Ukrainerin Marta Kostyuk wegen starker Rückenbeschwerden auf.