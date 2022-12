Was kostet’s, was bringt’s?

Kein anderer Fußballverein hat in der Gruppenphase der Champions League so viel verdient wie der FC Bayern: 15,25 Millionen Euro Startgeld, 2,8 Millionen pro Sieg (insgesamt waren es sechs), 9,6 Millionen für den Einzug in das Achtelfinale, dazu Zuschauereinnahmen und zweistellige Millionenbeträge aus dem Markt-Pool – macht nach Adam Riese 78,42 Millionen. Bis jetzt.