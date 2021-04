Am 16. März bestritt Dominic Thiem sein bis dato letztes Match auf der ATP-Tour. Schon vor der 3:6, 4:6-Niederlage gegen den südafrikanischen Qualifikanten Lloyd Harris in der ersten Dubai-Runde hatte Österreichs Tennis-Ass für das Masters 1000 in Miami, das aktuell stattfindet, abgesagt. "Ich bin in einer schwierigen Phase, da wäre es nicht das Richtige, dort zu spielen", sagte der 27-jährige Lichtenwörther damals.