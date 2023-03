Was hinter dem Rückzug von Westwien steckt

Als vor etwa einem Jahr Ales Pajovic beim Liga-Halbfinale zwischen Gastgeber HC Linz und Hard auf der Tribüne saß, hielt sich bei Österreichs Handball-Teamchef trotz guter Stimmung in der Halle die Laune in Grenzen. Weil da und dort nur wenige Österreicher spielen, sagte der Slowene damals sinngemäß. Besser macht das – zumindest aus Sicht des Teamchefs – offenbar Westwien, die beim jüngsten Länderspiel, dem 31:28 in Linz über die Ukraine, gleich fünf ÖHB-Kaderspieler stellten.