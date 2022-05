Was für eine Aufholjagd! Österreichs Eishockeyteam bleibt erstklassig

Das war nichts für schwache Nerven. Österreichs Eishockey-Nationalteam hat mit einer Energieleistung den Klassenerhalt bei der A-WM in Finnland geschafft. Dafür brauchte es aber Nerven aus Drahtseilen und eine fulminante Aufholjagd. Die auf dem Papier schwächer eingestuften Briten hatten im „Gruppenfinale“ 3:1 geführt, eine Niederlage nach 60 Minuten hätte den rot-weiß-roten Abstieg besiegelt. Jetzt ist alles gut. Unter dem Strich steht ein 5:3-(0:1, 0:1, 5:1)-Erfolg.

Die Schützlinge von Roger Bader, der sein 100. Ländermatch auf der Bank absolvierte, gaben nie auf und retteten sich über die Ziellinie. „Ich bin stolz auf mein Team. Für uns ist das ein großer Erfolg. Wir wussten, dass es gegen Großbritannien schwierig sein würde. Dieser Gegner hat Qualitäten, er steht auf einer Ebene mit uns, Italien und Frankreich. Die Liga ist besser, als man das in Österreich annimmt“, sagte der Schweizer nach dem turbulenten Showdown, bei dem Erinnerungen an die WM 2019 in Bratislava wach wurden.

Damals war die Last der Favoritenrolle zu groß und Italien mit dem 4:3 nach Penaltyschießen glücklicher gewesen. Diesmal drehten Black-Wings-Kapitän Brian Lebler und seine Kollegen den Spieß um. Und das, obwohl es lange nicht danach ausgesehen hatte.

Nach 19 Minuten stand es 0:1, 117 Sekunden nach Beginn des zweiten Drittels fiel das 0:2 (22.). Und hätte Einser-Goalie Bernhard Starkbaum nicht ein paar Mal in extremis gerettet, wäre die Angelegenheit schon früher entschieden gewesen. Die rot-weiß-rote Auswahl war lange passiv, fehleranfällig, spielerisch enttäuschend. Erst mit dem Rücken zur Wand löste sich die Verkrampfung. Ali Wukovits verkürzte im Powerplay auf 1:2 (45.), selbst das 1:3 (47.) nur 88 Sekunden später ließ die Alarmglocken nicht schrillen.

Die Österreicher waren physisch stärker, sie hatten den längeren Atem. Im Finish fielen die Tore wie die reifen Früchte. Benjamin Nissner traf zum (rettenden) 3:3 (52.), Thomas Raffl zum 4:3 (59.) und Peter Schneider zum 5:3 ins leere Netz (60.). Ende gut, alles gut. Klar, dass die Erleichterung riesig ist. Österreich wird auch 2023 im Konzert der Großen vertreten sein, die A-WM könnte in Ungarn und Slowenien über die Bühne gehen.