Was für ein Spiel! Die Swans schafften das „Wunder von Wien“

Der amtierende Basketball-Champion Gmunden ist nicht nach Wien gekommen, um entthront zu werden und dem BC Vienna zum zweiten Meistertitel nach 2013 zu gratulieren. Die Swans bäumten sich gegen den vermeintlichen Riesen BC Vienna auf, sie fügten dem Superliga-Krösus mit dem 107:86 (59:48) die erste Saison-Heimniederlage in dessen Festung Hallmann Dome zu und schickten die Finalserie in eine Verlängerung.

Die Wiener Party ist aufgeschoben, es steht nur noch 1:2 aus der Perspektive der Oberösterreicher, die am Dienstag (19 Uhr) in der Volksbank-Arena Heimvorteil genießen werden. Gelingt sogar die Wende? Wer weiß? Wenn Toni Blazan (25 Punkte) und Carlos Novas Mateo (26 Zähler) dann wieder so treffen wie heute, ist alles möglich. „Wir können locker aufspielen, der Druck ist bei den Wienern“, hatte Swans-Coach Anton Mirolybov vor dem dritten Kräftemessen betont. Und so war es. Niemand hatte erwartet, dass die Gmundner noch einmal zurückkommen würden.

„Wir haben sehr konzentriert gespielt“

Auch bei den eigenen Fans war der Optimismus gegen den Null-Punkt gesunken, eine Schlachtenbummlerfahrt zum dritten Match nach Wien fiel aus, weil es Anmeldungen im einstelligen Bereich gegeben hatte. Das ist zu wenig für so ein Projekt. Gmunden dachte nicht daran, sich seinem sportlichem Schicksal zu ergeben.

„Wir haben sehr konzentriert gespielt und als Team funktioniert“, freute sich Novas Mateo, der im zweiten Viertel überragend in Erscheinung getreten war. Hatten die Wiener nach den ersten zehn Minuten 26:25 geführt, so drehten die Swans in den zweiten zehn den Spieß um.

Mit einer 59:48-Führung ging es in die Halbzeitpause. Acht von 15 Dreierversuchen (53 Prozent) entpuppten sich als Volltreffer, die Wiener staunten nicht schlecht ob der Wurfgewalt auf des Gegners Seite. Klar, dass Vienna-Trainer Aramis Naglic, der vor dem Match zum Coach of the year gekürt worden war, eine Kabinenpredigt für sein Ensemble parat hatte. Doch die fruchtete nicht.

Freudentränen auf der Bank

Denn Gmunden saß weiterhin auf dem Fahrersitz und baute seinen Vorsprung sukzessive auf bis zu plus 18 Punkte aus. Das musst du erst einmal schaffen gegen diesen BC Vienna. Nach dem dritten Viertel führte Gmunden nach wie vor komfortablen mit 84:71, den Wienern lief schön langsam die Zeit davon.

Schon sieben Minuten vor dem Ende hatte Novas Mateo in dem wohl besten Match in seiner Karriere (höchster Punktewert) ein breites Grinsen auf seinen Lippen. Es war so ein Abend, an dem die Oberösterreicher nichts aufhalten konnte. Die waren in einem Flow. Mirolybov weinte Freudentränen, so stolz war er auf seine Burschen.

Auch Teamchef Raoul Korner, der den WBC Wels 2009 zum Titel geführt hatte, zeigte sich begeistert: „Es ist beeindruckend, wie sich Gmunden zurückgekämpft hat. Die dachten nicht daran aufzugeben.“ So sah es auch Blazan: „Für uns hat die Serie jetzt richtig begonnen. Wir kommen zurück nach Hause, mit unseren Fans fliegt das Dach weg.“