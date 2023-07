Was für ein Schlagabtausch: Alcaraz krönte sich zum Wimbledon-Champion

Margaret Court, die mit 24 Titeln den geschlechtsübergreifenden Weltrekord an Tennis-Grand-Slam-Erfolgen hält, bekam an ihrem 81. Geburtstag ein Geschenk von Carlos Alcaraz (20). Weil der spanische Youngster seinen 16 Jahre älteren Kontrahenten Novak Djokovic im Wimbledon-Finale niederrang, bleibt der Serbe (vorerst) bei 23 Major-Trophäen stehen.

Die Einstellung der Court-Bestmarke ist vertagt, ein Kalender-Grand-Slam für Djokovic, der zuvor in Melbourne und Paris triumphiert hat, vor den abschließenden US Open nicht mehr möglich. Außerdem bleibt Roger Federer (Sui) mit acht Wimbledon-Siegen die "Benchmark" bei den Herren, Djokovic hat sieben und aktuell einiges zu verdauen. Die grandiose Serie der Ungeschlagenheit in seinem Wohnzimmer, dem Centre Court an der Church Road, ist nach zehn Jahren gerissen.

Carlos Alcaraz ging nach dem Matchball zu Boden. Bild: APA/AFP/ADRIAN DENNIS

"Es ist fantastisch"

Alcaraz behielt nach 4:46 Stunden mit 1:6, 7:6 (6), 6:1, 3:6 und 6:4 die Oberhand und kassiert dafür nicht nur 2,75 Millionen Euro, sondern auch 2000 Punkte für die Weltrangliste, die er weiterhin vor Djokovic anführen wird.

"Es ist fantastisch, für mich geht ein Traum in Erfüllung. Ich bin unglaublich stolz auf mich und dankbar. Es ist speziell, hier auf dieser Bühne zu stehen und gegen eine Legende unseres Sports anzutreten", sagte der Mann aus El Palmar, für den es der zweite Grand-Slam-Titel war. Den ersten hatte er im Sommer 2022 bei den US Open geholt – wohlgemerkt in Abwesenheit von Djokovic, der wegen einer fehlender Corona-Schutzimpfung an der Einreise nach New York gehindert wurde.

Der Erfolg schmeckt demnach besonders süß. In diesem über weite Strecken hochklassigen und superspannenden Duell erwischte Djokovic einen Auftakt nach Maß (6:1), im Tiebreak des zweiten Durchgangs ließ der Serbe einen Satzball zur vielleicht vorentscheiden 2:0-Führung ungenützt. Alcaraz weiß so etwas trotz seiner Jugend auszunützen, nach dem Satzausgleich übernahm er das Kommando und schien nach einem deutlichen 6:1 dem Sieg entgegenzusteuern. Djokovic wackelte, er fiel aber zunächst nicht, auch wenn er sich im "Vierten" beim Stand von 0:1 zwei Breakchancen des Spaniers gegenübersah.

Plötzlich begann Alcaraz zu schwächeln, er gab zwei Mal sein Service zum 3:6 ab – und ging dezent angezählt in einen alles entscheidenden fünften Set.

Novak Djokovic unterlag in einem epischen Finale in fünf Sätzen. Bild: APA/AFP/GLYN KIRK

Zuckersüße Revanche

Im Gegensatz zum French-Open-Semifinale in Paris, wo Alcaraz – von Krämpfen geplagt – letztlich chancenlos war, wirkte er diesmal bis zum Schluss taufrisch. Djokovic ließ eine Riesenchance (Vorhand aus der Luft ins Netz) auf das erste Break aus, das schließlich Alcaraz zum 2:1 gelingen sollte. Das war retrospektiv der Knackpunkt.

Die 15.000 Fans im restlos ausverkauften Stadion hielt es kaum auf ihren Sitzen, sie bekamen für ihr Geld richtig viel geboten – auch auf emotionaler Ebene.

Nachdem Alcaraz seinen ersten Matchball verwandelt hatte, ließ er sich auf den "heiligen Rasen" fallen und hielt sich die Hände ungläubig vor das Gesicht. Dann führte ihn der Weg zu seiner Familie und zu seinem Betreuerteam um Coach Juan Carlos Ferrero, der einst ebenfalls Nummer eins der Welt war.

"Welch eine Qualität! Du verdienst es einfach. Ich dachte, ich hätte mit dir auf Sand oder Hartplatz Probleme, aber nicht auf Rasen. Das ist bemerkenswert. Ich habe gegen den besseren Spieler verloren", gratulierte Djokovic aufrichtig. Der Stachel der Enttäuschung steckt trotzdem tief: "Es ist schwer zu schlucken, wenn man so knapp dran ist."

Alexander Zambarloukos

