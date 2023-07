Was für ein Paarlauf: Auch Susanne Gogl-Walli feierte einen Sprintsieg

Doppelter Feier-Abend für das Ehepaar Gogl-Walli: Während Radfahrer Michael erstmals das Welser Innenstadtkriterium vor Tour-de-France-Held Felix Gall für sich entschied, feierte Leichtathletin Susanne am Mittwoch beim Meeting in Eisenstadt einen Sieg im 400-Meter-Sprint. Dabei war die 27-Jährige nur von Kampfrichtern zu stoppen – und das im wahrsten Sinne des Wortes.

Erschwert durch den starken Wind hatten nach einem Fehlstart nur zwei der sechs Läuferinnen das Rückschuss-Signal gehört. Die anderen – darunter Gogl-Walli – liefen weiter, wurden erst nach 15 Sekunden von einem Kampfrichter gestoppt. "So was habe ich noch nie erlebt", sagte die Athletin der TGW Zehnkampf-Union, die nach nur zehn Minuten erneut startete – mit Erfolg.

Mit den 53,23 Sekunden war die bereits fix für die Sommerspiele qualifizierte Linzerin nicht vollends zufrieden. "Die Zeit ist natürlich, wenn man sie isoliert betrachtet, nicht besonders gut. Aber der Wind war auf der Gegengeraden sehr stark, das kostet viel Zeit." Nichtsdestoweniger sei ihre Form derzeit sehr gut, diese wolle sie auch beim Josko-Laufmeeting morgen in Andorf unter Beweis stellen. Dort ist Gogl-Walli neben dem Innviertler Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger das große Aushängeschild.

Galls Zitterpartie in Wels

Michael Gogl gewann beim Kriterium in Wels nicht nur den Zielsprint gegen Tour-de-France-Held Felix Gall, er war auch im Boutique Hotel Hauser schneller unter der Dusche, während der Osttiroler nach dem Rennen noch bereitwillig für Fan-Selfies zur Verfügung stand. Das Autogramme-Schreiben wurde dabei immer schwieriger. "Es war so kalt, dass Felix schon am ganzen Körper zitterte. Erst dann hat er sich entschuldigt, dass er jetzt eine warme Dusche braucht", war Kriteriumschef Paul Resch von der Freundlichkeit seines Topstars angetan.

Tour-de-France-Star Felix Gall schrieb fleißig Autogramme. Bild: EXPA/REINHARD EISENBAUER (APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER)

Am Tag danach saß Gall schon wieder auf dem Rennrad und strampelte drei Stunden lang durchs Welser Umland. Sein nächster Stopp: das Eintagesrennen "Clasica San Sebastian" am Samstag.

