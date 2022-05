Was fehlt noch zur Spitze?

Mit 20:28 verlor der HC Linz AG am Samstag das erste Liga-Halbfinale der "Best of three"-Serie in Hard. Der siebenfache Meister braucht im Heimspiel heute in Linz-Kleinmünchen (18 Uhr in ORF Sport Plus und laola1.tv) einen Sieg, um ein Entscheidungsspiel zu erzwingen. "Wir haben schon einmal bewiesen, dass wir eine Serie nach einer Niederlage in Vorarlberg noch drehen können", sagt Kapitän Max Hermann in Anspielung auf das Viertelfinale gegen Bregenz.