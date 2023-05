Was Dominic Thiem in Mauthausen geboten bekommt

Florian Leitgeb, Chef der Agentur Champ Events, bei der ehemalige Weltklassesportler wie Jürgen Melzer oder Markus Rogan unter Vertrag stehen, und Sohn des viel zu früh verstorbenen langjährigen Thomas-Muster-Managers Ronnie Leitgeb, hat alle Hände voll zu tun. Im wahrsten Sinn des Wortes. Denn der Tennis-Turnierdirektor des am Sonntag mit der Qualifikation beginnenden SKE Danube Upper Austria Open in Mauthausen packt in der unmittelbaren Vorbereitung selber an.