Für Österreich ist die Handball-EM gestern mit einem 36:36 gegen Weißrussland in der Hauptrunde in Wien zu Ende gegangen. Der Punkt reichte dem ÖHB-Team, um mit dem achten Endrang das beste EM-Abschneiden in seiner Geschichte einzufahren. Nikola Bilyk erzielte drei Sekunden vor dem Ende den Ausgleich für Rot-Weiß-Rot. Was bleibt sonst von diesem mit Norwegen und Schweden ausgetragenen Heim-Turnier?