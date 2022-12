Was als Idee zur Rettung einer Lauf-Sektion begann

Zwei Corona-Jahre musste der Silvesterlauf in Peuerbach warten, um heuer sein 40-jähriges Jubiläum feiern zu können. Dieses steht am 31. Dezember im Zeichen einer Zäsur: Erfinder Hubert Lang übergibt als Chef-Organisator an Carsten Eich. "Ich wünsche mir, dass der Lauf nicht nur organisiert, sondern inszeniert wird", sagt Lang und verweist dabei auf das vielfältige Programm, welches Österreichs hochklassigsten Silvesterlauf die vergangenen vier Jahrzehnte lang begleitete. Von Weinsegnungen über Ferraris auf der Strecke, eine eigene Silvesterlauf-Briefmarke bis hin zu Musik-Schmankerln wie Jazz-Gitti oder Waterloo – Peuerbach rückte stets das Event in den Mittelpunkt. "Das werden wir beibehalten, um diesen Lauf weiterzuentwickeln", versprach Nachfolger Eich, der mit sechs Siegen – vier davon im Vorgängerlauf in Natternbach (bis 1996) – Rekordsieger ist. Ausgedient hat die Wahl zur "Miss Silvesterlauf", die nicht mehr dem Zeitgeist entspricht.

Seit zehn Jahren kümmert sich Eich um das Athletenmanagement in Peuerbach, nun muss er sein Aufgabengebiet erweitern. "Ich habe noch nie eine Werbebande aufgestellt oder eine Straßenabsperrung organisiert", so der Deutsche, der dafür "24 Stunden am Tag" bei Lang nachfragen und um Hilfe bitten kann.

Mit Vojta und Mayer

Für Lang schwingt beim Schritt zur Seite eine Portion Wehmut mit. 1981 hatte er den Lauf aus der Not heraus geboren, weil seine Leichtathletik-Sektion in Natternbach damals 26.000 Schilling Schulden hatte. "Bei der ersten Auflage hatten wir 88 Teilnehmer, bei der zweiten schon doppelt so viele", erinnert sich Lang. Seither gestaltete er den Lauf nicht nur zu einer Plattform für den Nachwuchs, sondern auch für Österreichs beste Läufer. So auch diesmal: Heuer versuchen der 47-fache Staatsmeister Andreas Vojta und Österreich-Rekordlerin Julia Mayer im internationalen Top-Feld einen Podestplatz über die 6,8 Kilometer lange Strecke zu ergattern. Schon jetzt steht fest, dass mit dem Serben Elzan Bibic der Streckenrekordhalter kommt.