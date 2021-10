Als Außenseiter empfangen die Steelvolleys Linz-Steg heute Cheseaux (18.30 Uhr) zum ersten Europacupspiel in der modernisierten Sportmittelschule Linz-Kleinmünchen. In einer Woche folgt das Rückspiel in der zweiten Runde des Challenge Cups in der Schweiz. Auch wenn die eidgenössische Liga über die österreichische zu stellen sei, "ist Cheseaux ein Team, gegen das wir uns etwas ausrechnen", erklärt Roland Schwab.