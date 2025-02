Warum die Wogen im "Fall Sinner" zu Recht hochgehen

Der lange Schatten über einem umstrittenen Vergleich: Jannik Sinner darf am nächsten Tennis-Grand-Slam-Turnier in Paris teilnehmen.

Jannik Sinner, die Nummer 1 der Tennis-Welt, ist mit einem blauen Auge davongekommen. Die dreimonatige Sperre kann der 23-jährige Südtiroler mit einem gewissen Abstand von der Dopingcausa, die emotional nicht spurlos an ihm vorübergegangen ist, locker weglächeln. Ab 4. Mai ist der Gewinner der Australian Open wieder spielberechtigt, damit fällt er um kein einziges Grand-Slam-Turnier um. Die French Open in Paris beginnen erst am 25. Mai.