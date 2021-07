Es geht sich aus. 400-Meter-Sprinterin Susanne Walli wird bei den Sommerspielen in Tokio ihr Olympia-Debüt feiern. "Für mich geht ein Lebenstraum in Erfüllung", konnte die 25-Jährige es gestern noch nicht so richtig begreifen. Die vergangenen Tage und Wochen waren eine Rechnerei gewesen: Da das A-Limit von 51,35 Sekunden für Walli außer Reichweite war, ging sie den Umweg über die Weltrangliste. Mit den Ranking-Besten wurden die noch übrigen der insgesamt 48 Startplätze aufgefüllt. "Am