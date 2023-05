Wachid Borchashvili bei Judo-WM Siebenter, „Neo-Österreicherin“ überrascht

Der Traum von einem Bruderfinale zwischen Shamil und Wachid Borchashvili (beide bis 81 Kilo) platzte bei der Judo-WM letztlich früh.

Für den gesetzten Shamil war bereits nach einem Freilos gegen Ex-Weltmeister Sagi Muki Endstation. Dabei war der Welser Olympia-Dritte, der das bisher letzte Aufeinandertreffen in Tokio für sich entschieden hatte, mit einem Konter (Waza-ari-Wertung) in Führung gegangen. Muki glich erst aus, entschied die Partie schließlich, als sich Borchashvili bei einer Umdreh-Technik am Boden selbst in einen Festhaltegriff Mukis hineinmanövrierte.

Sein kleiner Bruder Wachid verkaufte sich teuer, zog mit Siegen über Alain Aprahamian (Uru), Frank de Wit (Ned) sowie den an Nummer acht gesetzten Vedat Albayrak (Tur) ins Viertelfinale ein, in dem er dem Weltranglisten-Ersten Tato Grigalashvili (Geo) unterlag. In der Hoffnungsrunde wurde es nicht einfacher: Eine weitere Overtime-Niederlage gegen Olympiasieger Takanori Nagase besiegelte den siebenten Endrang des 24-Jährigen, für den es seine beste WM-Platzierung ist.

Piovesana überrascht

Bis 63 Kilo überraschte Lubjana Piovesana mit einem Halbfinaleinzug. Die gebürtige Britin, die der Liebe Anfang des Jahres nach Österreich gewechselt ist, bahnte sich bei ihrer ersten WM mit Siegen über Hannah Martin (USA), Katharina Haecker (Aus), Kamila Badurova (Athletin unter neutraler Flagge) sowie Prisca Awiti Alcaraz (Mex) ihren Weg bis ins Halbfinale.

In diesem setzte sich die vierfache Titelträgerin Clarisse Agbegnenou (Fra) durch. Ab 17 Uhr kämpft die 26-Jährige gegen Szofi Ozbas (Hun) um Bronze.

Video: Wachid Borchashvilis Sieg über De Wit

