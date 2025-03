Grand Prix in Linz: Vorhang auf für eine neue Judo-Generation

Das nach-olympische Jahr hat seine Eigenheiten. Rücktritte, Auszeiten und eine nachdrängende Generation, die für die Sommerspiele 2028 in Los Angeles aufgebaut wird, würfeln das Feld durcheinander.

Der von heute bis Sonntag in der Linzer Tips-Arena stattfindende Judo Grand Prix im Allgemeinen und Österreichs 31-köpfiges Aufgebot im Speziellen machen da keine Ausnahme: Von den insgesamt sechs Judoka, die Rot-Weiß-Rot noch vorigen Sommer unterm Eiffelturm vertraten, geht mit dem Ottensheimer Samuel Gaßner gerade einmal einer auch in Linz an den Start.

Mehr zum Thema Mehr Sport Mehr Sport Borchashvili-Brüder wollen Verein wechseln: Schiedsgericht soll entscheiden Die beiden Spitzen-Judoka möchten ihren Stammklub Multikraft Wels verlassen Borchashvili-Brüder wollen Verein wechseln: Schiedsgericht soll entscheiden

Michaela Polleres (Auszeit), Lubjana Piovesana (ihr Bruder kam vor wenigen Tagen ums Leben), Katharina Tanzer (Hüft-OP), Wachid Borchashvili (Karriereende) und Aaron Fara (wechselte zum Show-Wrestling in die USA) fehlen aus unterschiedlichen Gründen, weshalb Linz zum Schaufenster für die nächste Generation wird.

Duell mit Olympiasieger?

"Wenn ich meine Trainingsleistungen auf die Matte bringe, dann habe ich definitiv die Chancen auf eine Top-7-Platzierung", sprach Gaßner davon, dass er nach den Sommerspielen lange gebraucht hat, wieder richtig auf Touren zu kommen. Ein dritter Platz vor zwei Wochen bei den European Open in Warschau belegt, dass der 23-Jährige das Ruder wieder herumgerissen hat.

Bei der gestrigen Auslosung hat der Mühlviertler ein recht forderndes Los erwischt: Schafft es Gaßner morgen in der Klasse bis 73 Kilogramm Auftakthürde Mouhammad Gazaloev (Bel) zu nehmen, wartet der top-gesetzte Joan-Benjamin Gaba. Der Franzose kürte sich mit Frankreichs Team bei den Heimspielen zum Olympiasieger. Sollte es zu dem Duell kommen, hat Gaßner sogar im französischen Team eine Daumendrückerin: Freundin Coralie Gilly startet heute bis 48 Kilo.

Mehr zum Thema Mehr Sport Mehr Sport Judoka Elena Dengg: Die logische Thronfolgerin Im Schatten: Ausgerechnet in der Gewichtsklasse von Olympiamedaillengewinnerin Michaela Polleres reift mit Elena Dengg Österreichs größte ... Judoka Elena Dengg: Die logische Thronfolgerin

Mit Maria Höllwart (6./über 78 Kilo), Junioren-Weltmeisterin Elena Dengg (8./bis 70) und Thomas Scharfetter (7./bis 90) sind drei ÖJV-Athleten unter den besten acht gesetzt. "Wir haben eine Reihe von chancenreichen Anwärtern", traut Teamchefin Yvonne Snir-Bönisch mehreren Athleten den Sprung auf das Podest zu. Weit oben auf der Rechnung hat die Deutsche auch den WM-Siebenten Bernd Fasching (bis 81).

Die Beginnzeiten wurden adaptiert. Heute fängt die Vorrunde um 10 Uhr an, am Samstag um 9.30 und am Sonntag um 10.30 Uhr.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Reinhold Pühringer Redakteur Sport Reinhold Pühringer

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.